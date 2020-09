Compras en dólares: las claves para comprender el nuevo recargo del 35% y cómo tramitar la devolución

La AFIP chequeará que el contribuyente no registre bienes o activos que estén sujetos al pago del impuesto sobre Bienes Personales, aunque no pague Ganancias. A los contribuyentes que sí paguen impuesto a las Ganancias se les sumará el 35% a favor en la liquidación anual, que suele vencer en abril.

¿Qué pasa si a AFIP no tiene registrado alguno de los recargos que se me cobraron?

Quienes no puedan computar la percepción del 35% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales ya que no están alcanzados por dichos gravámenes podrán solicitar su devolución una vez finalizado el año calendario en el cual se efectuó la percepción.

No. No se encuentran alcanzadas por este régimen de percepción las siguientes operaciones:

Los mismos sujetos encargados de actuar como agentes de percepción para el cobro del Impuesto PAIS serán los encargados de cobrar el recargo del 35%. Es decir que no el comprador no deberá hacer ningún trámite adicional, al momento de pagar se le adicionará automáticamente el recargo.

El impuesto PAIS, tal como lo indica su nombre, es un gravamen, es decir que las compras de moneda extranjera o en moneda extranjera tributaban al fisco un 30%. Ese dinero aportado en forma de impuesto pasaba a engrosar la recaudación. El nuevo recargo no es un impuesto, es un pago en concepto de adelanto de Ganancias y Bienes Personales. Es decir que lo que se aporte por este concepto se deducirá del pago de dichos impuestos. Para decirlo más llanamente no se está pagando de más, se está pagando antes lo que corresponde por esos dos impuestos que son de carácter anual.

You May Also Like