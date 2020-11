Con Di María y sin Agüero: los convocados del exterior para la Selección

Scaloni llamó nuevamente a Roberto Pereyra, mediocampista del Udinese. También volverá a contar con otros jugadores que no pudieron jugar por lesiones en la primera doble fecha: Giovani Lo Celso (Tottenham), Agustín Marchesín (Porto), Paulo Dybala (Juventus) y Walter Kannemann (de Gremio, no pudo sumarse porque tuvo coronavirus).

El DT decidió volver a convocar a Ángel Di María , jugador del PSG que no jugaba con la Albiceleste desde la Copa América de Brasil 2019. A su vez, Sergio Agüero, quien arrastra una lesión muscular, finalmente no fue citado.

You May Also Like