“Con el tiempo, vamos a ir en camino de lograr un ingreso universal”, señaló funcionario

“Hoy las condiciones fiscales no dan, pero históricamente la Argentina ha sido pionera en América Latina de encarar nuevos derechos, y no dudo que, con el tiempo, vamos a ir en la dirección de un Ingreso Universal de Base porque la Argentina necesita un ingreso universal ciudadano, una renta básica universal”, dijo Arroyo hoy en diálogo con AM750.

