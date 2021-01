Con Falcioni, Sosa no tiene el arco asegurado en el “Rojo”

Julio Falcioni comenzó a afinar el lápiz en el armado de su nuevo Independiente y una noticia cayó como una bomba por inesperada: Sebastián Sosa, la gran figura del ciclo anterior de Lucas Pusineri, no estuvo en su once inicial.

La decisión del entrenador del “Rojo” encaja en un entramado de especulaciones previas: se sabe que el uruguayo integraba el círculo más afín a Juan Román Riquelme en Boca, en aquel resonante conflicto que lo enfrentaba con el “Emperador”. De todas formas, hace poco el guardameta afirmó que guardaba un buen recuerdo del DT, aunque con las novedades del equipo la controversia se aviva.

Por lo pronto, Falcioni lo mantiene en consideración a punto tal de que no pidió un arquero como refuerzo -se limitó a un delantero de área, un volante central y un zaguero-, pero claramente en su cabeza no es titular indiscutido. Institucionalmente, con Sosa existe una deuda salarial, pero su marginación no tendría que ver con ese punto.

Ayer atajó Milton Álvarez acompañado por Fabricio Bustos, Alan Franco, Sergio Barreto, Alexander Barboza, Thomas Ortega; Domingo Blanco, Lucas Romero, Pablo Hernández; Alan Velasco y Silvio Romero.

Los dichos de Sosa sobre la frontalidad de Falcioni

Durante su paso por Boca, Sebastián Sosa tuvo que disputar el puesto bajo los tres palos con Agustín Orión. Salió campeón del Torneo Apertura 2011 sin disputar ningún minuto: “Julio fue un tipo muy frontal conmigo. El primer semestre de su ciclo no tuve la continuidad que quería, tuve la posibilidad de irme a Colo Colo y me dijo que no me dejaba ir porque el semestre que viene iba a jugar 14 o 15 partidos. Me prometió algo que después me cumplió”. Es que en 2012, fue campeón de la Copa Argentina 2012 disputando la mayoría de los encuentros.

“Cuando se lesionó Orión, él me fue muy claro. Me dijo: ‘Cuando los jugadores se lesionan, conmigo no pierden el puesto. Cuando vuelva Agustín, va a volver a ser titular’. Era la frontalidad que necesitaba en ese momento para tomar una decisión. Son cosas que no se han sabido pero que son muy importantes cuando uno debe decidir”, agregó Sosa en el Líbero Vs de TyC Sports.

Comentarios

comentarios