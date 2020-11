“Con la pandemia, el miedo que las mujeres tuvimos siempre, ahora lo sienten todos”

L.K: Sin duda, la pandemia puso en agenda la cuestión del trabajo no remunerado y también mal remunerado. Y le recordó a muchos que el hogar no es siempre un espacio seguro, especialmente para las mujeres y los niños. En el futuro, hay que crear políticas e infraestructura física que permitan redistribuir el trabajo de cuidado de manera más amplia y apoya a las mujeres con programas sostenidos de ingresos mínimos para poder afrontar realmente esa desigualdad.

– L.K: Las mujeres rara vez tienen la oportunidad de sentirse invisibles entre la multitud urbana. Los silbidos, el acoso y la atención no deseada de los hombres rompen con la actitud observadora que pueda adoptar una flâneuse. Desde hace diez años vivo en un pueblo pequeño y me resulta muy notorio que cuando viajo a una ciudad mi postura cambia: camino más rápido y adopto una expresión facial diferente.

– Leslie Kern: La geografía feminista busca comprender cómo los roles, las diferencias y las jerarquías de género moldean y son moldeados por nuestros entornos. Aspira a descifrar cómo el poder está codificado en los espacios que habitamos. Desde mi punto de vista, suma otra dimensión a la comprensión feminista de cómo funciona el sexismo. Fue a partir de mi embarazo que entendí que era fundamental adoptar esta mirada; en realidad, nunca había pensado en las ciudades como representaciones del sexismo hasta ese momento en el que me di cuenta de que había muchas barreras físicas para las mujeres de la ciudad. Tratar de recorrer la ciudad con un cochecito me lo demostró de inmediato.

