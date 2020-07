Confirman que en presunto espionaje ilegal a Instituto Patria participó un área Jurídica

Para el próximo jueves, a las 14, la Comisión Bicameral de seguimiento de organismos de Inteligencia citó al ex jefe de la Dirección de Jurídicos de la AFI, Juan Sebastian Destefano, un hombre señalado como del círculo de confianza del ex presidente de Boca Junios, Daniel Angelici, catalogado como operador judicial del macrismo.

La respuesta de la ex “señora 8” fue que Ruiz “seguiría en la agencia” y que si Coste no estaba de acuerdo podía “renunciar” y sería responsabilizado por las tareas de espionaje sobre la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación.

