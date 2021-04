Confirmaron dos casos de dengue y evalúan otros dos como probables

En ese sentido, explicó que como no es un virus endémico “los casos tienen que venir de afuera”, pero resaltó que “hay que estar atentos a que los casos sin antecedentes de viaje no tengan otro alrededor”.

“Se confirmaron dos casos, uno con antecedente de viaje y otro sin registrar viaje en el barrio de Caballito, pero no consideramos que es una alarma porque después de un año epidémico, como lo fue el 2020, siempre viene uno que no lo es”, aseguró a Télam el gerente operativo de Epidemiología del Ministerio de Salud porteño, Julián Antman.

