Conmebol ratificó el mes en el que volvería la Copa Libertadores

Luego de la reunión que mantuvieron el viernes los dirigentes de Conmebol y las asociaciones miembro, Gonzalo Belloso, Secretario General Adjunto y Director de Desarrollo del ente sudamericano, ratificó en el programa Estudio Fútbol que la intención es reanudar la Copa Libertadores y la Sudamericana en septiembre.

“Por datos que tenemos, pensamos que en septiembre podríamos estar compitiendo en toda Sudamérica. Los especialistas nos dicen que podría ser que en agosto ya no haya más picos de contagios, y tenemos todo listo para jugar en los últimos días de agosto o septiembre“, sostuvo el ex delantero argentino.

En este contexto, y teniendo en cuenta que todavía no todos los países volvieron a los entrenamientos y en Argentina todavía no hay ni una fecha establecida para que eso suceda, Belloso comentó: “El protocolo nuestro es que cada equipo va a tener que tener 15 días entrenando. Lamentablemente no podemos esperar a un país por situaciones que son extradeportivas, de política u organización. Al torneo lo hace grande que juegan los 10 países y esperamos ansiosamente que participen los 10. Si algún país no puede jugar, veremos la posibilidad que jueguen en otro lado”.

Por otro lado, Belloso aseguró que por ahora no piensan en cambiar de formato para la fase final del torneo, como por ejemplo hizo la Champions League, cambiando los duelos ida y vuelta por definiciones a un partido: “Si hay que terminar en el final de diciembre o en enero, no va a habar problema. Lo podemos estirar y le tenemos que dar lugar a los campeonatos locales“, indicó.

Fuente: TyC Sports

