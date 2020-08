Conmebol subsidiará los viajes de los clubes en la Libertadores y la Sudamericana

Puntualmente, el ente sudamericano señaló que “ solamente los que jueguen de visitantes tendrán derecho a recibir el monto asignado “, al mismo tiempo en el que se aclaró que “ en ningún caso los locales podrán recibirlo, aún si no pueden jugar en su país “. Esto último, claro está, hace referencia a que cualquier equipo que no pueda disputar un partido como local fruto del brote de coronavirus, deberá buscar una sede dentro de su mismo país o en algún país vecino para así hacerlo .

You May Also Like