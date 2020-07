Conocé la isla y mansión en Irlanda que se vendió a través de WhatsApp

En medio de la crisis por coronavirus, el servicio de inmobiliarias debió cambiar rotundamente alrededor del mundo. Las visitas a las propiedades fueron reemplazadas por tours virtuales en la misma, para reducir el riesgo al contagio. No obstante, este cambio de método no representó mucho problema para un magnate que se hizo de una isla en Irlanda solo con verla a través de videoconferencia.

