Consejos para calmar a tus mascotas durante los fuegos artificiales

Los sonidos fuertes causan estrés en las mascotas, ya que no entienden lo que está pasando. Por eso, deben ser preparadas semanas o días antes de la Navidad. Uno de los métodos para esto es conseguir algunas grabaciones de sonidos de fuegos artificiales para reproducirlos a un volumen bajo, para que el animalito se vaya familiarizando con este ruido. Así, en el momento que ocurra el impacto, éste no será tan alto. Mientras escuchan la grabación, el dueño puede ir jugando e interactuando con él como si fuera un momento normal. La práctica podría darse en periodos de quince minutos por cada día, y con por lo menos dos semanas de anticipación.

You May Also Like