Continuaron los cruces por la sesión que culminó esta madrugada en la Cámara de Diputados

Desde la oposición, el presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, sostuvo que “el presidente de la Cámara de Diputados debió tener un gesto ayer por la noche, en medio de tanta tensión, y pedir pasar a un cuarto intermedio. Pero no lo tuvo. Aún así, si nos llaman a dialogar iremos. No queremos entrar a un tobogán en el que en el país haya dos parlamentos”.

“Lo de ayer fue un papelón. La actitud de Juntos por el Cambio no se comprende”, indicó el legislador en Radio10, al afirmar que “impugnaron el acta, impugnaron la sesión, pero se quedaron en la sesión. No se loguearon para dar el presente”.

“Quedé con una sensación muy amarga por un clima disociado con la realidad por parte de Juntos por el Cambio, porque no podemos permitir que la minoría le imponga a la mayoría qué temas se discuten y qué temas no, que es lo que pretendían hacer”, afirmó Moreau.

