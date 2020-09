Contundente crítica de Fanny Mandelbaum a Mujeres de El Trece

Hace dos semanas Mujeres de El Trece llegó a la emisora del sol y arrancó con el pie izquierdo. Tras contagiarse Roxy Vázquez y luego Claudia “Gunda” Fontán de coronavirus, el panel original quedó aislado, debieron ser sustituídas y hasta incluso la producción de LaFlia había comunicado la baja de Solita Silveyra. Ante dicho panorama, la ilustre periodista Fanny Mandelbaum se animó a opinar sin tapujos sobre la nueva producción de Marcelo Tinelli.

“Teté es una profesional de la san puta, me parece buenísima. Soledad es una excelente actriz, la Gunda es muy histriónica, las otras dos chicas no las conozco. Hay una que me dijeron que es la hija de Grandinetti, pero no sé, creo que le falta tiempo“, opinó sin filtro Fanny en diálogo con Por si las moscas.

Tras un comienzo que vaciló en la cuerda floja, Mandelbaum se animó a cargar contra la productora de el conductor de Showmatch y sin anestesia lanzó: “Creo que la producción no es buena. Invitá a una mujer fuerte, a un politólogo, empezá por los temas que le interesan a la gente, yo no arrancaría con una torta de ricota y con Pampita“.

Respecto a las comparaciones que surgieron del programa, al cual vincularon con Grandiosas y Las Rubias , la periodista indicó: “Traté de ver el primer programa y un poco del segundo y nada que ver, no tenía cocina, no era buenas tardes y mucho gusto. Teníamos un equipo de producción, si no tenes un equipo de producción que trabaje desde la mañana no se puede hacer un programa, por más que tengas un buen conductor“.

En esa misma línea cerró: “Nosotras tuvimos una empatía inmediata, eramos mujeres distintas que ninguna podía competir con la otra; la belleza de Mazzocco, el histrionismo de Laura Oliva, y nadie iba a competir conmigo que era la veterana que estaba trabajando en los medios hace 20 años“.

Cabe recordar que “Grandiosas” era un programa que abordaba temáticas de actualidad pero con el abordaje de una óptica femenina. El mismo era llevado adelante por Fanny Mandelbaum, Laura Oliva y Karina Mazzoco. Esta última, hace unos días, también opinó del desempeño de el nuevo ciclo de LaFlia y fue categórica: “No arrancan de lo que fue Grandiosas, no tiene nada nuevo“. (Exitoina)

