Coordinar expectativas y estimular crecimiento, las tareas del Gobierno para la economía pospandemia

“Tiene que haber un proceso coordinado. Hoy no hace falta un plan de shock pero sí un programa serio y consistente que tenga como norte bajar la inflación”, aseguró Delgado, para quien que las tarifas de servicios no tengan un retraso mayúsculo “hay que aprovecharlo para no aplicar un tarifazo, pero sí acompañar el proceso de desinflación”.

Por su parte, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernan Letcher, afirmó que el debate pasará por cómo generar crecimiento económico, sobre todo si se tiene en cuenta que, tras la reestructuración de la deuda, “si no se acompaña de un crecimiento, no hay canje que sirva”.

