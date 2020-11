Cornejo y Pichetto salieron en defensa de Macri tras dichos de Carrió

En ese sentido, indicó que “hay mucho rencor acá y realmente en Juntos por el Cambio no hay un reconocimiento. Si hay un diálogo en la Argentina, el líder del espacio opositor, que fue Presidente, que se retiró con el 40%, es Mauricio Macri, no hay ninguna duda”.

“Yo creo que en tanto oposición tenemos que estar más unidos que nunca y que no nos sobra nadie. No tenemos que tirar a nadie por la ventana”, afirmó Cornejo en declaraciones a CNN Radio.

