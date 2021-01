Coronavirus: detectaron la variante de Río de Janeiro en una muestra argentina

“Esa variante tiene una mutación que se asocia con disminución en la neutralización con anticuerpos monoclonales y con sueros de convalecientes, y por eso llama la atención, pero eso no tiene implicancia en cuanto a transmisibilidad, efectividad, gravedad del cuadro. -comenta-. Simplemente, hay que prestarle atención porque más mutaciones asociadas con esto podrían tener un correlato en el escape del virus a los anticuerpos. Pero hasta ahora no implica nada acerca de la respuesta a la vacuna”. (La Nación y Télam)

“Hasta el 20 de diciembre no las encontramos -relata Perandones-. Esta semana hicimos 40 más, que terminamos ayer a la tarde y entre los cuales había incluidas cinco muestras de viajeros internacionales que habían regresado de Europa. En esas no encontramos ninguna de las variantes, pero entre 34 muestras de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad encontramos una correspondiente a una persona que no tenía antecedente de viaje con las seis mutaciones que configuran la variante de Río de Janeiro”.

