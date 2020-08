Coronavirus – El gobierno asegura que se retomó la política de entregar computadoras a los alumnos y alumnas

“Es un momento para recordar que no todo es lo mismo entre un gobierno que había asumido el compromiso de distribuir computadoras a partir del programa Conectar Igualdad, y que entregó 5.300.000 computadoras, y un gobierno que cuatro años después vemos a la sociedad pagar el costo de ese desapego, que implicó que no se distribuyeran computadoras”, sostuvo.

You May Also Like