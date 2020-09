Coronavirus – El ministro de Salud dijo que los médicos “están extenuados”

“Nos queda apelar a la conciencia de aquellos que creen que esto terminó; falta mucho menos, cuidémonos, no entreguemos la vida de gente que se puede salvar y cuidemos a nuestros trabajadores de la salud, que no dan más, porque hay un horizonte de vacuna”, precisó.

El ministro aseguró que “duele y molesta mucho que la gente no tome conciencia” debido a que “los médicos no dan más” y pidió a la población “que piense que ellos o sus seres queridos van a necesitar de esos médicos a los que hoy se somete a un trabajo extenuante”.

You May Also Like