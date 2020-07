Coronavirus: el secretario de Seguridad de la Nación dio positivo

“Se presentó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires excediendo sus responsabilidades y de una manera muy irresponsable también, y no sé lo que está esgrimiendo porque el ministro tiene mi teléfono. Entonces si sus intenciones fueran de responsabilidad y de buenas intenciones me hubiera llamado y no apareciendo frente a las cámaras de televisión”, había apuntado Villalba.

Además, según consigna La Nación, la mayoría de los funcionarios no concurrían a sus oficinas y trabajaban de manera remota a raíz de un caso positivo de una empleada de limpieza de la secretaría. Por ese motivo, Villalba no habría tenido contacto con Frederic.

