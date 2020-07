Coronavirus: el uso del barbijo disminuiría el riesgo de contagiarse en un 65%

Dean Blumberg, jefe de enfermedades infecciosas pediátricas del Hospital Infantil Davis de la Universidad de California, Estados Unidos, afirmó que el uso de barbijos caseros son efectivos para evitar el contagio de coronavirus. Según estas nuevas investigaciones, que incluyen un análisis sobre el distanciamiento social y los cubrimientos faciales, publicado en la revista médica The Lancet, indicó que “lo que sabemos ahora es que los tapabocas funcionan y son muy importantes”.

En tanto, precisó que quienes “aún sostienen que los barbijos caseros no son efectivos, están ignorando una evidencia científica”. “No es un sistema de creencias. Es como decir: ‘No creo en la gravedad’”, puntualizó.

La investigación se publicó en The Proceedings of the National Academy of Sciences. Según el estudio, las gotitas del habla de los portadores asintomáticos “se consideran cada vez más como un modo probable de transmisión de la enfermedad”.

Estos estudios en condiciones de laboratorio “demostraron que el virus permanece vivo en forma de aerosol con una vida media en la escala de horas”. William Ristenpart, profesor de ingeniería química recomienda usar tapabocas para estar al aire libre y en cualquier situación social. Sobre eso, recomendó: “El buen flujo de aire dispersará el virus. Si se está en un ambiente interior, hay que abrir las ventanas. Hay que buscar tanto aire fresco como sea posible”.

El estudio evidenció que las gotas de entre 20 y 500 micrómetros expulsadas por alguien que está hablando son bloqueadas cuando la boca estaba cubierta. “Las personas que no usan un barbijo aumentan el riesgo de transmisión para todos, no solo para las personas con las que entran en contacto”, remarcó. Y aclaró “Es toda la gente con la que esa persona tendrá contacto. Está siendo un miembro irresponsable de la comunidad si no lleva máscara”.

Si bien el “distanciamiento social reduce el riesgo de transmisión del virus en un 90%, el uso de máscaras disminuye el riesgo en un 65”. De esta manera lo resumió Blumberg: “Si de verdad te preocupás por tu familia o amigos, o si te interesa la comunidad, usá un tapabocas”.

