Coronavirus: en Monte Hermoso preocupa la “relajación” de la comunidad

“Entiendo las distintas posturas y que la gente puede estar cansada, pero me preocupa que se naturalice la muerte. Gracias a todas las medidas que se han tomado, es que no tenemos la cantidad de fallecidos que otros países”, agregó.

Finalmente, el secretario recalcó la importancia del distanciamiento, del uso del barbijo y del lavado de manos, “medidas que colaboran de manera directa para que el virus no se propague” y pidió no naturalizar las muertes.

