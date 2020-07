Coronavirus: Ginés González García estimó que “en dos o tres días empezará a bajar la curva”

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, consideró que la Argentina atraviesa “un momento delicado” en la lucha contra el avance del coronavirus, y estimó que “en dos o tres días empezará a bajar la curva” de casos positivos.

Este martes, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 62 muertes y un nuevo récord de contagios: 2.979 en 24 horas, con lo cual la cantidad total de fallecidos llegó a 1644 y la de infectados a 83.426.

En ese sentido, el funcionario consideró que los contagios “van a seguir subiendo por un par de días” y explicó que el objetivo de la cuarentena estricta es que “esta curva realmente empiece a bajar”. “Yo calculo que eso será dentro en dos o tres días, de manera tal de poder tener el aire necesario para que nunca se colapsen los sistemas de atención de las personas”, indicó en diálogo con C5N.

Además, aseguró que a fines de la semana próxima se podrán conocer los resultados del aislamiento estricto, aunque opinó que ha dado resultados favorables. “Recién sobre el fin de la semana próxima podremos mirar cuánto de resultado ha tenido, pero por supuesto depende también del cumplimiento que hagamos las personas. Son días de más frío, con más capacidad de difusión del virus”, indicó.

Por último, se refirió a la idea de separar a la Ciudad de la Provincia en lo que respecta a la reapertura de la cuarentena y sentenció: “No logro entenderlo porque el AMBA es una de las megalópolis más grandes del mundo, no vamos a creer que la General Paz o el Riachuelo puedan ser una frontera para el virus”.

“Separarlo me parece una idea descabellada, lo que no quiere decir que sigamos haciendo siempre todos la misma estrategia. Claramente, la estrategia en conjunto me parece que es indisoluble y no puede ser divisible”, concluyó.

