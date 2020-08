Coronavirus – Informan 34 nuevos fallecimientos: ya son 8.305 los muertos en Argentina

“Seguimos teniendo 18 provincias con transmisión comunitaria extendida y no hemos logrado definir que se haya controlado la transmisión, con lo cual no se puede retirar de transmisión comunitaria a ninguna de las jurisidicciones que han entrado en esa situación en las últimas semanas”, explicó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

