Coronavirus: primer contagio de madre a hijo vía placenta

“Hemos demostrado que la transmisión de la madre al feto es posible a través de la placenta en las últimas semanas de embarazo”, declaró a AFP el doctor Daniele De Luca, del hospital de Francia en la que atendieron el caso. “Había que analizar la sangre materna, el líquido amniótico, la sangre del recién nacido, la placenta, etc. Reunir todas estas muestras durante una epidemia con emergencias en todas las direcciones no fue fácil. Por eso se sospechaba, pero faltaba demostrarlo”, explicó.

