Coronavirus: qué controles médicos deben mantener las personas que transitaron la enfermedad

El estudio incluyó la realización de resonancias magnéticas cardíaca con gadolinio y análisis de sangre con Troponina T de alta sensibilidad y Proteína C Reactiva. La Troponina fue positiva en el 76% de los pacientes (marcador que indica daño miocárdico). También se valoró la función ventricular (sensible más baja en los pacientes positivos).

