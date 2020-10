Coronavirus: un experto que asesora al Gobierno aseguró que el plasma no sería eficaz contra la enfermedad

“Eso no quiere decir que no va a haber una respuesta hasta dentro de unos años. Hay instancias intermedias en las que puede quedar claro que la vacuna es buena o mala“, explicó durante el encuentro virtual del que participó.

Al disertar sobre el virus en un webinar organizado por la empresa Farmacity, aseveró que “lo único que va a poder cambiar la historia son las vacunas”, y además destacó que actualmente hay más de 180 dosis en desarrollo. No obstante, advirtió que “la vacuna no está a la vuelta de la esquina”, debido a que “los procesos de estudio duran varios años”.

“Ese estudio acaba de ser aceptado para publicar en la revista académica ‘The New England Journal of Medicine’, y lamentablemente demuestra la no eficacia del plasma”, contó Gustavo Lopardo.

