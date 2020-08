Coronavirus: una provincia anunció que vuelve “de inmediato” a la fase 1

Uñac realizó una evaluación desde que se decretó la pandemia y advirtió sobre las consecuencias de no respetar las normas dictadas en este contexto: “Creo oportuno reconocer el trabajo que hemos desarrollado todos los sanjuaninos durante ciento cincuenta días. Hemos participado de los mejores status sanitarios en el contexcto de las provincias argentinas. Pero el no apego a las normas de alguno o de algunos, han determinado que una persona que haya ingresado -nexo que estamos intentando determinar-, generó un contagio que motivó que los sanjuaninos en la tarde de hoy pasemos al cumplimiento de una etapa que es la fase I, que obviamente les dije en la tarde de ayer era un momento no deseado pero planificado. En ese marco de la planificación es el anuncio que estamos haciendo en la tarde de hoy”.

