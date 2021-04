Crecen las críticas a JXC: “Mientras escribían en Palermo había gente dejando de respirar”

El comunicado emitido este martes por Juntos por el Cambio tras la reunión de su Mesa Nacional, tiulado “Ante la perversidad y mezquindad, más trabajo y solidaridad”, siguió generando rechazos entre los distintos sectores del oficialismo, que cuestionan que desde la oposición “se niegan a tomar medidas para cuidar a la gente”.

Están “apostando a que estalle todo”, cuestionó la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García. “El comunicado me ha caído muy mal, la oposición no es un lugar donde se tiran piedras y cascotes para que las cosas no funcionen, debe ser un lugar donde tienen que haber propuestas, ideas para mejorar las cosas que ellos suponen que no se hacen bien”, dijo en declaraciones a la radio AM750.

García se refirió así altexto difundido tras la reunión de la Mesa Nacional de JxC, en el que los líderes de la coalición opositora expresaron: “Nos parece particularmente preocupante que frente al fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno nacional, la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas”.

La ministra bonaerense agregó que desde que comenzó la pandemia, se han escuchado desde la oposición expresiones como “infectadura, cuarentena más larga del mundo” y se han visto “marchas anticuarentenas”, cuando todas las acciones apuntaban a que “a nadie le faltara un respirador o cama de Terapia Intensiva”.

“Si yo tuviera que ponerme mala para opinar tendría que decir que están apostando a que estalle todo y no lo puedo entender porque estamos hablando de la vida de las personas”, manifestó.

Mencionó un “constante castigo que tienen algunos sectores de la oposición” y los trató de “incoherentes” ya que dijo que trabajan con intendentes radicales y del PRO y que todos van por el mismo sentido que el Gobierno.

“Mientras se hacía ese comunicado, el intendente de La Plata (Julio) Garro y el de Olavarría, (Ezequiel) Galli, -ambos del PRO-, tomaban medidas en el sentido de las que propone el Gobierno”, para evitar que sigan creciendo los casos de coronavirus, indicó.

Las declaraciones de García fueron antecedidas por las del gobernador Axel Kicillof, para quien es “irresponsable” y “oportunista” la postura de la oposición al rechazar nuevas medidas y restricciones por el aumento de casos de Covid-19.

“Acabo de leer el comunicado de Juntos por el Cambio que rechaza toda medida de cuidado. Confieso que pensé que ya nada podía sorprenderme del macrismo”, dijo el martes a la noche.

En su cuenta de Twitter, Kicillof manifestó que “ante el crecimiento de los casos, las segundas olas y las nuevas cepas, en todos los países se han tomado medidas de este tipo, y aun más estrictas” y que “en general, las oposiciones políticas acompañaron las medidas de esos países”.

Comentarios

comentarios