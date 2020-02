“Crespo es inteligente y va a poner a los que mejor estén”

José Lemme, presidente de Defensa y Justicia, pasó por los micrófonos de TyC Sports y se refirió a las declaraciones de Christian Bragarnik, asesor deportivo del Halcón, quien dijo que Hernán Crespo, entrenador del conjunto de Florencio Varela, tiene que poner lo mejor ante River por Superliga pese al debut por Copa Libertadores ante Santos.

“Defensa no tiene un plantel enorme, tiene un plantel corto. Todos tenemos el mismo pensamiento y creemos que el técnico es inteligente y va a poner a los que estén en mejores condiciones de los que vienen jugando. No creo que se haya condicionado a Crespo. Hernán es una persona muy inteligente y él también se está jugando alguna situación personal de él me imagino, pero no creo que haya nada raro, para nada”, expresó Lemme en una entrevista con Sportia. “Nunca le reclamamos a nadie y no se lo haríamos a Crespo si decide no poner titulares. No creo que le hayan molestado las declaraciones porque no se dijo nada fuera de lugar. Hay un plantel muy corto y van a jugar aquellos que estén en mejores condiciones”, agregó.

Por último, se refirió sobre el encuentro ante el Millonario del sábado a las 19.40 por la fecha 22 del torneo. “Es un lindo partido y llegarlo a jugar en esta instancia es muy lindo y motivador. Todos van a querer jugar. Ojalá que sea un lindo espectáculo porque Defensa juega con un estilo muy parecido al de River y creo que va a ser un partido abierto y el que haga los goles será merecedor del triunfo”, concluyó.

