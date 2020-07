Crimen de Gutiérrez: el juez rechazó un pedido para apartar a la fiscal del caso

En declaraciones a la prensa local, realizadas al retirarse de los tribunales de El Calafate, el magistrado explicó los motivos de su decisión: “Las causales invocadas por el defensor no las probó, no las demostró y el solo hecho de ser la sobrina de la expresidenta (Cristina kirchner) no es suficiente” , dijo.

“He resuelto el pedido de recusación de la fiscal y no le he hecho lugar” , informó anoche el juez penal de El Calafate Carlos Narvarte, a cargo de la investigación del crimen.

You May Also Like