Cristian Castro lanzará su marca de mamaderas para adultos

El cantante comentó que piensa en normalizar y sacar al mercado una línea de “biberones” para aquellas personas que no pueden dejar la niñez como él.

Desde que una expareja de Cristian Castro revelara que el cantante sigue tomando bebidas en mamadera. Él no se avergonzó y se le ocurrió lanzar una marca de mamaderas para adultos, algo que llamó la atención de todos.

En diálogo con un programa radial, Cristian se mostró entusiasmado por su insólito proyecto. “Estoy queriendo hacer una marca de memas para adultos, te juro que es buena idea… Me la dio una amiga y está bastante buena“, afirmó.

Además, remarcó que casi no le importan las opiniones ajenas y que él seguirá sintiéndose por siempre un eterno niño. “La gente siempre se burla, pero no hay problema; yo sigo siendo chico, no me gusta crecer… Nunca me gustó realmente tanto esta onda de crecer, yo me quedé como en la secundaria…“, remarcó.

Luego, comentó que para él habría que normalizar tomar “la mema” porque, según Cristian Castro, es muy práctica. “Lo de la ‘mema’ me encanta porque es comodísima para cuando juegas a la playa o estás en la cama; en lugar de tener el vaso que se te va a caer… No tiene nada que ver con que seas un bebé, la verdad se me hace medio ridículo… Yo también quiero tomar mema, aunque estoy adulto no hay problema“, lanzó.

Comentarios

comentarios