Cristian Castro reveló que tuvo un amorío con Thalía

El cantante se animó a contar por primera vez su affaire con la cantante mexicana.

No es una novedad que Cristian Castro es de esos famosos con pocos pelos en la lengua, que no teme hablar de su vida privada. Sin embargo, esta noche, el cantante mexicano sorprendió al aire de PH: Podemos Hablar, al revelar por primera vez que tuvo con amorío con Thalía antes de que ella se casara con el empresario Tommy Mottola. Además, el artista dio detalles de su pelea con Luis Miguel, y confesó que le gustaría que vuelvan a ser amigos.

Cristian fue uno de los invitados que dio un paso al Punto de Encuentro cuando Andy Kusnetzoff preguntó quiénes habían tenido un affaire con alguien a quien admiraban. Y luego de que Graciela Alfano recordara su encuentro con el Potro Rodrigo, el hijo de Verónica Castro expresó: “Yo estuve con Thalía. Es la primera vez que lo digo. Fue antes de casarse. Tuvimos una cosita ahí tranquila, no novios”. Y agregó, risueño: “Lo único que no quiero es que se entere su marido“.

Por otra parte, el cantante recordó su pelea con Luis Miguel, de quien se distanció luego de que ambos estuvieron con la modelo y actriz Daisy Fuentes: “No somos amigos porque él no ha querido. Fuimos amigos, pero me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con Daisy y él vino realmente a meterse. Eso fue lo que nos distanció“.

“Yo lo dejé meterse porque lo quiero mucho. La empezó a enamorar, ella me lo decía. Yo sentí que era un hermano y que realmente le gustaba Daisy. Entonces le dije a ella ‘mira lo mejor es que pruebes con él'”, detalló. Sin embargo, Luismi se enojó cuando encontró la ropa de Cristian en la casa de Fuentes. “A partir de ahí él se hace el ofendido. Yo solamente quiero tener de vuelta mi amistad con él, que no lo tome tan a pecho. No va a dejar de ser una coincidencia lo que sucedió, pero él cree que fue a propósito“. (Revista Pronto)

