Cristian Ritondo dio negativo de coronavirus

El diputado informó en su cuenta de Twitter el 29 de junio: “Por recomendación de Marcelo Halac, director médico de Diputados, ante el positivo de Sahad Julio, de nuestro bloque, me realizaré un hisopado preventivo. No tengo síntomas, estoy cumpliendo con el aislamiento. Gracias por sus mensajes, les comunicaré apenas tenga el resultado”.

You May Also Like