Cristina Fernández sobre la pandemia: “Nadie estaba preparado para dejar de ver a seres queridos”

“Estábamos acostumbrados a afrontar tareas difíciles, y también, por qué no decirlo, a sufrir persecuciones y hostigamientos”, expresó la vicepresidenta, pero añadió que, sin embargo, “nadie estaba preparado para dejar de ver a sus seres queridos, encerrarse y no poder caminar libremente por las calles y plazas”.

You May Also Like