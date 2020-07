Cristina Kirchner solicitó que el juicio de la obra pública salga por YouTube

En la sala no podrá haber audiencia por las medidas de distanciamiento social. Y la participación de oyentes en la videoconferencia podría traer problemas de conexión y ciberseguridad. No obstante, los jueces afirmaron que el proceso será grabado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Pero la respuesta del tribunal no fue un completo afirmativo. A pesar de tratar todas las maneras para cumplir con los deseos de la defensa, el contexto actual no es el mejor escenario. El juicio de la obra pública se llevará a cabo a través de un sistema mixto. Por un lado, el tribunal y los testigos darán el presente en una sala de audiencias de Comodoro Py. Por otro, el fiscal, las querellas y la defensa participarán del juicio por videoconferencia.

