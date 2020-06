Cristina Pérez se defendió de las críticas y apuntó contra Jorge Rial

A veces me resulta increíble leer las cosas que me dicen colegas hombres que tanto hablan de violencia de género pero luego la ejecutan cuando alguien piensa diferente a ellos. Los invito a dar argumentos sin violencia. Si se busca el debate todos podemos aprender y mejorar.

Finalmente, Pérez apuntó directo contra Jorge Rial: “ A veces me resulta increíble leer las cosas que me dicen colegas hombres que tanto hablan de la violencia de género pero que luego la ejecutan cuando alguien piensa diferente a ellos. Los invito a dar argumentos sin violencia. Si se busca el debate, todos podemos aprender y mejorar “.

You May Also Like