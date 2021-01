CTERA anunció a la Ciudad que sus docentes no irán a las escuelas en el inicio del ciclo lectivo

Frente a estas amenazas, la ministra de Educación, Soledad Acuña, adelantó que descontarán los días a los docentes que no concurran a su lugar de trabajo. Los acatamientos a los paros suelen ser dispares, ya que el 60% de los maestros porteños no está afiliado a ningún sindicato.

En tanto, Graciano aseguró que “si va a haber un plan de vacunas se adapte al inicio a clases a la vacunación”. “Primero se partidizó la vacuna y ahora es la partidización de las escuelas. Es muy arriesgado el planteo que se está haciendo”, indicó. En contra de la idea oficial de que las burbujas ahora pasen a ser los cursos enteros con docentes que trabajan en distintas aulas, la sindicalista dijo: “Un docente secundario tiene cinco escuelas. Y no puede ir en bicicleta de escuela en escuela. No tienen un arraigo en la realidad de cómo organizar un establecimiento educativo”.

En declaraciones radiales, la dirigente gremial planteó que en diciembre del año pasado se podía vislumbrar un panorama más alentador respecto al regreso a las aulas. Sin embargo, el rebrote de casos no permite la apertura educativa. “Mantener una fecha a como dé lugar denota que no tienen un interés en la educación pública”, opinó.

You May Also Like