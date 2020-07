Cuál es el origen de Amancio, el nombre del hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña

La primera en revelarle al mundo que su hijo había nacido y el nombre del bebé fue la ex actriz de Argentina, tierra de amor y venganza. “Bienvenido Amancio Vicuña Suárez. Llegaste a hacernos más felices. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Gracias mi amor por otro milagro de la vida”, escribió en su cuenta de Twitter.

You May Also Like