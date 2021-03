Cuáles son los cambios de la Cédula Verde a partir de abril

La decisión no involucra a las Cédulas Azules -de autorizados a conducir- que no tienen vencimiento. Así lo estableció la DNRPA que decidió derogar una Disposición de mayo de 2019 (dictada por el Gobierno anterior) que estipulaba en tres años la vigencia de estas Cédulas, obligatorias para manejar un vehículo.

En tanto, los duplicados se extenderán con una vigencia de un año, excepto cuando normas vigentes fijen un plazo menor. La cédula en cuestión no tiene vencimiento en poder del titular registral: quien es propietario o copropietario del bien no debe realizar ningún trámite adicional a los fines de conducir su propio automotor.

A partir del 5 de abril, las Cédulas de Identificación de los Automotores y Motos -conocidas como “Cédula Verde”-, tendrán una vigencia de un año corrido a partir de su expedición y no de tres como sucede en la actualidad. Aunque esta medida no regirá cuando esa cédula se encuentre en poder del titular registral del automotor o cuando sean vehículos destinados al uso taxi o remís, al servicio de alquiler sin conductor, al transporte de carga o de pasajeros o registrados a nombre del Estado nacional, provincial o municipal.

