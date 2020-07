Cuáles son los distritos con la mayor tasa de letalidad por coronavirus en el país

La Rioja “era la única provincia que no tenía Laboratorio de Biología Molecular, a las 3 o 4 semanas Nación nos mandó uno. La capacidad diagnóstica que teníamos era muy baja. Es probable que algunos casos no los hayamos detectado por eso nos da tan concentrado el número y nos eleva la letalidad”, explicó.

En La Rioja , el director de Epidemiología del Ministerio de Salud local, Eduardo Bazán, quien integra el Comité Operativo de Emergencia de la provincia, explicó a Télam que para el alto porcentaje de letalidad “la falta de diagnóstico al comienzo de la pandemia puede haber hecho que no hayamos captado todos los casos que estaban contagiados porque no teníamos laboratorio”.

