Cuáles son los parámetros que permiten la presencialidad en las aulas

Al hablar con radio La Red, el funcionario indicó que “los (distritos) que puedan cumplir la tasa de incidencia inferior a 500 casos y no tener una ocupación superior al 80% (de camas de cuidados intensivos) podrán regresar a la presencialidad, no sólo en la provincia de Buenos Aires sino en todo el territorio argentino”.

