¿Cuándo podrían volver los infectados de River?

Además, antes de regresar a las canchas, cada jugador recuperado debe afrontar y pasar de manera exitosa una serie de estudios médicos que el club realiza para corroborar que el Covid-19 no haya dejado secuelas. En el caso de River, estos chequeos se realizarían el mismo lunes que los 15 futbolistas reciben el alta epidemiológica y horas más tarde deberían estar los resultados para saber si están o no en condiciones de jugar el martes en El Monumental , donde si gana, el “Millonario” se asegurará la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores , sin importar el resultado de hoy.

