Cuarentena obligatoria en River: cuándo podrían sumarse al grupo los extranjeros

La vuelta a los entrenamientos está cada vez más cerca en la Argentina. De no haber sido por la creciente en los casos de contagios y las muertes por coronavirus, la fecha ya estaría confirmada, pero a pesar que el Gobierno no quiere abrir el fútbol en este contexto, da la sensación de que esta semana podría haber novedades definitivas con respecto a las prácticas, y especialmente para River , Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre , los cinco equipos que ya saben que el 17 de septiembre tendrán su primer partido en la reanudación de la Copa Libertadores.

