Cumple 50 años el Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la UNS

En esta celebración tan particular por el contexto en el que se cumple, los directivos del Departamento remarcaron el agradecimiento a toda la comunidad educativa que formó y forma parte de él: “En este día queremos agradecer y reconocer a los fundadores y pioneros que supieron irrumpir en la aventura de formar una nueva Unidad académica y darnos las bases para crecer hasta hoy. A todos nuestros docentes y no docentes, activos y jubilados, ex alumnos y alumnos, les damos un gran reconocimiento por el esfuerzo realizado durante estos años. Les deseamos poder continuar con el mismo empeño puestos hasta ahora, a fin de generar mejores y nuevas ofertas académicas y formar egresados comprometidos con la ciencia y al servicio de la sociedad”.

You May Also Like