Dady Brieva aseguró que sus dichos sobre el banderazo del #12O “fueron una joda”

Dady Brieva quedó en el ojo de la tormenta al fomentar la grieta política con una terrible frase que pronunció tras ver fotos del banderazo del #12O. Expresó sus ganas de agarrar un camión N1 619 y jugar al bowling por la 9 de julio. Las críticas de colegas como Luis Brandoni y hasta una denuncia penal por “intimidación pública”. Ante el escándalo, el humorista y conductor rompió el silencio y aclaró que se trató de una broma.

“No se bancan un chiste. No se bancan una joda. Esta es una radio en la que siempre hemos jugado. Esto es un chiste. Ya tengo mis zapatos y tengo mis bolas”, dijo, entre risas, en alusión al bowling, al iniciar su programa Volver Mejores.

Luego el ex Midachi volcó su bronca contra los medios de comunicación: “A mí me ha pasado sesenta veces esto. Es un ejercicio sísmico. Tiran, tiran todos juntos, hacen denuncias penales. Nada que no sea más que la continuidad de lo que han hecho en estos cuatro años (en alusión al gobierno macrista)“.

Brieva se había mostrado completamente indignado con las imágenes de la movilización, y no dudó en dar su punto de vista: “¿Hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Cuál va a ser el límite? Me parece que estamos soportando mucho por esto de querer el bien… Me parece que estamos aguantando mucho la cantidad de cascotazos que diariamente (nos tiran) desde las 7 de la mañana”.

Pero no conforme con todo lo dicho hasta ese momento, el humorista redobló la apuesta y pronosticó que “esto cada vez va a ser peor”: “Se sigue mojando la oreja y no tiene fin. Va a llevar lamentablemente a (tener) otro comportamiento. A nosotros nos tienen amordazados y en casa, pero es una olla a presión que puede no terminar bien”.

Horas después de sus declaraciones, el actor se enteró de una denuncia penal. Una de las presentaciones ante la Justicia fue hecha por el abogado particular y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Sarubbi Benítez, por considerar que sus palabras tienen “una gravedad particular considerando que, como él mismo expresa y expone en todas sus redes sociales, es un militante de la fuerza política que gobierna en la actualidad a nivel país”.

Acabo de presentar formal denuncia penal contra "Dady" Brieva por instigación a cometer delitos, apología del crimen e intimidación pública, a raíz del mensaje de odio que expresó en el día de ayer en su programa radial #VolverMejores pic.twitter.com/NlYhXh9vCD — Alejandro A. Sarubbi Benítez (@sarubbibenitez) October 13, 2020

“Desde el punto de vista de lo social en democracia no resulta admisible de ningún modo que la reacción ante manifestaciones, comentarios o eventos que no son del paladar de uno u otro militante de algún espacio político sea la de amenazar de muerte a los disidentes”, señaló en un texto publicado en su cuenta de Twitter.

Asimismo el letrado indicó: “El aquí denunciado, como se sabe, es una persona pública, mediática, hombre de los medios de comunicación, y para muchos, interlocutor autorizado. Por eso, cuando él llama livianamente a exterminar personas con un camión, sabe de primera mano lo que hace”.

“Vivimos en un Estado constitucional de derecho que le garantiza la libertad de expresión a todos por igual, lo cual es sano, razonable y deseable, pero ello de ningún modo implica impunidad”, completó el abogado en su presentación, al tiempo que solicitó que se ordene un informe pericial integrador para determinar el estado de salud mental de Brieva, y para determinar el nivel de peligrosidad para sí o para terceros.

Una segunda denuncia contra Dady Brieva

A la denuncia de Benítez se le suma la presentada por el espacio político Mejorar, integrado por Yamil Santoro, Darío Lopérfido y Javier Romano, desde donde pidieron que se inicie una investigación para determinar si el exintegrante del trío Midachi incurrió en el delito de incitación a la violencia.

En el escrito de tres carillas dado a conocer en redes sociales, solicitaron a la Justicia que se investigue al cómico por incitación a la violencia, delito tipificado en artículo 212 del Código Penal y que prevé una pena de tres a seis años de prisión.

Aquí abajo tienen la denuncia penal que presentamos contra Dady Brieva por sus dichos incitando a la violencia. Saludos! https://t.co/S4BYNySZMI — Dario Loperfido (@LoperfidoDario) October 13, 2020

Fuente: TN

