D’Alessandro ya piensa en el retiro y no le cierra las puertas a River

Andrés D’Alessandro ha pensado mucho sobre su futuro durante la pandemia. A sus 39 años está considerado como uno de los jugadores extranjeros más emblemáticos de la historia del torneo brasileño gracias a sus 12 temporadas en Inter de Porto Alegre. Sin embargo, el tiempo pasa y es consciente que ya tiene “una edad importante” para el fútbol.

“Sabe que se acerca el final de una exitosa carrera que le gustaría cerrar en Inter o en River, los dos clubes más importantes de su vida”, según revela en una entrevista con la agencia EFE. El “10” del Inter tiene contrato hasta diciembre de este año. La directiva del club ya le ofreció la renovación, pero él prefiere esperar un poco y no precipitarse.

“Ya estoy con 39 años y quiero tomarme todo con tranquilidad, no es que vaya a parar de jugar a fin de año, pero quiero ver cómo llego físicamente, mentalmente y después tomar una decisión”, dijo. Aseguró que si sólo fuera por las ganas, firmaría “quince años más con el club” de Porto Alegre.

“Si llego a fin de año cansado y mentalmente no quiero saber más nada, tomaré la decisión. Pero hoy no, hoy todavía me siento con ganas, me siento con fuerza para levantarme temprano porque me gusta, amo el fútbol”, explicó.

No obstante, tiene claro dónde quiere poner el punto final a su trayectoria: “Si no pasa nada raro terminaré en el Inter, pero no le cierro las puertas a River, el club que me abrió las puertas del fútbol y también porque tengo familia en Argentina y a mis viejos les encantaría”, confiesa. Es la prueba que el corazón futbolístico de este ídolo está dividido.

Luego, hizo referencia a la situación de la pandemia en Brasil: “No podemos hacer fútbol, hacemos trabajos a distancia, algunos trabajos con pelota, lo que se puede. Ya estamos cansados de correr, físicamente estamos bien”, afirmó el “Cabezón”.

Por último, D’Alessandro manifestó que no entiende como en Rio Grande do Sul, que registra 582 muertes y 25 mil casos de coronavirus, aún no hay partidos y en Río de Janeiro, el segundo estado de Brasil más castigado por la pandemia, con casi 10 mil fallecimientos y 112 mil contagios, ya hayan retomado el Campeonato Carioca. “El Flamengo ya jugó un partido, son cosas que no son lógicas, son ilógicas“, enfatizó.

