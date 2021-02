Dalma Maradona acusó de “hostigamiento” a Luis Ventura

El enfrentamiento entre Luis Ventura y las hermanas Dalma y Gianinna Maradona parece no tener fin. La hija mayor de Diego Maradona volvió a denunciar “hostigamiento” por parte del periodista, quien suele cubrir y reportar todas las novedades sobre la investigación que se lleva cabo sobre el entorno y el final del astro del fútbol.

“Cuándo va a terminar el ataque DIARIO de Luis Ventura SIN NINGÚN TIPO DE PRUEBAS. ¿Quién avala las barbaridades que dice? ¿América TV se hace cargo? ¿O quién? Ya lo desmentí 100 veces y esto sigue. No es periodismo, sino un ataque gratuito que no voy a soportar“, advirtió furiosa en su cuenta de Twitter.

Cuando va a terminas el ataque DIARIO de @LuisVenturaSoy SIN NINGUN TIPO DE PRUEBAS! Quien avala las barbaridades que dice ! @AmericaTV se hace cargo??? O QUIEN??? Ya lo desmentí 100 veces y esto sigue! No es periodismo sino un ataque gratuito que no voy a soportar! — Dalma Maradona (@dalmaradona) February 8, 2021

“¿A nadie le hace ruido que Luis Ventura TODOS LOS DÍAS nos ataque con argumentos SIN NINGÚN TIPO DE PRUEBA? ¿A NADIE LE PARECE UN ABUSO? ¿A ninguna mujer que trabajan con él le molesta como se maneja con nosotras?“, manifestó indignada.

A nadie le hace ruido que @LuisVenturaSoy TODOS LOS DÍAS nos ataque con argumentos SIN NINGÚN TIPO DE PRUEBA?? A NADIE LE PARECE UN ABUSO???? A ninguna mujer que trabajan con el le molesta como se maneja con nosotras??? — Dalma Maradona (@dalmaradona) February 8, 2021

“Esto no es periodismo, es un hostigamiento diario. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esto pare? ¿Alguien me puede ayudar?“, concluyó en su acusación contra el periodista.

Esto no es periodismo, es un hostigamiento diario! Que es lo que tengo que hacer para que esto pare? Alguien me puede ayudar??? pic.twitter.com/mlkLN5NJAW — Dalma Maradona (@dalmaradona) February 9, 2021

Ante las críticas de algunos usuarios por sus respuestas, la hija de Claudia Villafañe fue concreta sobre sus razones: “Tengo un tipo diciendo mentiras 24/7 ¿Me lo tengo que aguantar? No hace un pasando revista. ¡Nos culpa de la muerte de mi papá!“, arremetió segura.

Sin embargo, su descargo no terminó ahí. En su cuenta de Instagram, la actriz hizo una punzante aclaración: “De más está decir que no veo sus programas pero me llegan las noticias todos los días. Entiendo que para algunos lo mejor es ignorarlo, pero también me pregunto por qué debería dejar que diga barbaridades y mentiras“.

