Dalma Maradona sin filtro sobre su reconciliación con Diego

La noche del domingo sorprendió a Dalma Maradona sin poder conciliar el sueño. Y en vez de contar ovejas, leer un libro o mirar una serie, la actriz decidió proponerles a sus seguidores de Instagram preguntarle lo que quisieran.

“Insomnio. ¿Qué quieren saber”, lanzó la hija mayor de Claudia Villafañe y Diego Maradona a través de sus historias. Y lo que empezó como una manera de pasar el rato, terminó como un auténtico confesionario en el que la joven mamá de Roma compartió sus sentimientos más íntimos.

También, en relación a su papá, con quien desde hace unos años mantiene un vínculo repleto de encuentros y desencuentros, y que ahora estaría pasando por un buen momento.

“¿Te hablás con tu papá?”, le preguntaron. “Sí, claro”, respondió. Y luego explicó cómo fue que pudieron reconciliar sus diferencias.

Cuando un usuario quiso saber cómo se llevaba con el Diez, Dalma dijo: “Con mi papá me llevo muy bien, porque entendí muchas cosas que no voy a poder cambiar de él y él entendió (ponele) que hay cosas que no va a cambiar de mí”.

Además, la hermana de Gianinna contó que uno de sus sueños sería interpretar a su mamá en la serie sobre su padre y que, de pensar en “tres deseos”, sólo pediría “salud, amor y felicidad”, aunque “suene cursi”.

