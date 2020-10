Dalma y Gianinna le hicieron un sentido homenaje a Diego Maradona por su cumpleaños

Luego fue su hermana Gianinna quien cargó en su historia una foto de cuando era aún más bebé y estaba en la cuna con Maradona y ambos mirando fijo un juego con el que la diseñadora se entretenía. “ Desde la cuna hasta la eternidad, mi gran confidente. El mejor cómplice, mi mejor ejemplo de lo que sí y lo que no “, lanzó profunda la hija mayor del astro entre un extenso mensaje de dedicatoria y recibió como respuesta: “ Me encanta esa foto, daría lo que sea por volver a tenerte así ” y luego sumó en su feed: “ Gracias mis amores “, etiquetando a sus dos hijas con quienes en los últimos años protagonizó numerosos enfrentamientos y hoy parece haber quedado con paños fríos.

You May Also Like