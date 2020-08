Dan dictamen al proyecto de ampliación del presupuesto y oficialismo busca tratarlo el jueves

El presidente de la Comisión de Presupuesto, el peronista Carlos Caserio, confirmó previamente que el 15 de septiembre las autoridades del Ministerio de Economía presentará en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2021 y recordó que la iniciativa actualmente en análisis “es una ampliación” del presupuesto hoy vigente , “que no debe ser detenida demasiado porque hay cosas que (de lo contrario) no se pueden resolver”.

